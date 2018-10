’Er is niets veranderd bij defensie’

De eerste 100 dagen kreeg je fl. 1 per dag. Vrijwel iedereen rookte, een pakje sigaretten kostte fl. 1,25. Wilde je niet op ’kistjes’, maar op schoenen uitgaan; zelf kopen. Ook voor eigen rekening: de ’blanco’ die op de canvasuitrusting gesmeerd werd, schoensmeer en borstel. ’S morgens koffie à fl. 0,10, zelf betalen. De duurste post voor mij; reiskosten. Mijn ouders zaten op de internationale binnenvaart. Eens in de 14 dagen kreeg ik een vervoersbewijs tot aan de grens. Over de grens: eigen rekening. Zo bleef maar de helft over van het daggeld.

O.J. Brink, Barendrecht