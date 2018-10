Gasdeal blijft geheimzinnig

In de deal is volgens Wiebes afgesproken dat mensen met bevingsschade in Groningen niet in de steek worden gelaten na het dichtdraaien van de gaskraan. Verder stelt de minister dat de oliereuzen afzien van een schadeclaim voor het gas dat in de grond blijft.

Maar verschillende Kamerleden wilden tijdens een bijeenkomst met ambtenaren weten hoe hard de garanties zijn voor het vergoeden van schade en versterking van woningen zodra de gaswinning in Groningen stopt. Een ambtenaar heeft uitgelegd dat de laatste exploitant juridisch verantwoordelijk is en ‘zekerheden blijven rusten’ op Shell en ExxonMobil. Wiebes zei eerder dat de bedrijven ‘voor eeuwig’ verantwoordelijk zouden blijven voor de rekening.

Transparant

Voor meerdere politici waren het allesbehalve geruststellende woorden van de ambtenaren. Het riep alleen maar meer vragen op, zo bleek tijdens de sessie. Maar een topambtenaar van het ministerie wilde alleen in een geheime vergadering uitleggen hoe precies de vork in de steel zit. Dat is opmerkelijk, want minister Wiebes heeft bij de presentatie van de gasdeal juist benadrukt transparant te willen zijn.

Voor de Kamerleden was het onacceptabel om in beslotenheid te vergaderen over de gasdeal. Om die reden hebben alle aanwezige politieke partijen afgezien van een gesprek achter gesloten deuren.