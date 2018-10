Witte dolfijn in Theems zwemt richting Londen

Dierenbeschermers maken zich klaar om het dier te redden. In de Thames worden inmiddels pontons gelegd voor het geval de dolfijn vast komt te zitten in de ondiepere delen van de rivier. Dinsdag werd het dier nog gezien bij Coalhouse Fort Park, wat betekent dat hier dier verder landinwaarts is gezwommen.

Wat de overlevingskansen van het dier zijn, is niet duidelijk. Ook de precieze omvang van het dier is nog niet helder. De witte dolfijn leeft doorgaans in een groep tot 10 dieren. In de zomermaanden worden de groepen waarin ze leven groter.

Mogelijk is het dier, dat normaal veel noordelijker zwemt, afgedwaald tijdens het jagen op een school vis. Volgens experts is het zeer uitzonderlijk dat een witte dolfijn zo zuidelijk opduikt.

Wereldwijd zijn er zo’n 150.000 witte dolfijnen, het meerendeel leeft in de noordelijke wateren bij Canada, Rusland en Groenland.

Engelsen verzamelen zich bij de Thames om een glimp van het dier op te vangen. Ⓒ REUTERS