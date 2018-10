Kamer wil debat over nieuw contract in opspraak geraakte VMBO-baas

Postema’s contract bij de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, waar het geplaagde VMBO Maastricht onder valt, is met twee jaar verlengd, zo werd dinsdag bekend. Dit schiet een aantal partijen in het verkeerde keelgat.

Postema, die ook senator is voor de PvdA, raakte in juni in opspraak nadat bekend werd dat alle 353 eindexamens van de eindexamenleerlingen van het VMBO Maastricht werden afgekeurd.

D66, CDA, VVD, GroenLinks en de PVV steunen het debat. Michel Rog (CDA) noemt de contractverlenging ,,verbijsterend’’. Lisa Westerveld (GroenLinks) wil dat er ook breder wordt gekeken naar hoe raden van toezicht en besturen te werk gaan. Het is de Raad van Toezicht die Postema’s contract verlengde.

Harm Beertema (PVV) hekelt het feit dat de minister weinig wettelijke middelen heeft. ,,De Raden van Toezicht en de Colleges van Bestuur hebben alle macht en leven in hun eigen morele bubbel.’’

