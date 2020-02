Belangrijke voorverkiezingen Democratische kandidaten in Iowa

Ⓒ EPA

DES MOINES - De eerste voorverkiezingen voor de presidentsrace in de Verenigde Staten worden maandag gehouden in de staat Iowa. Bij de Republikeinen lijkt het een uitgemaakte zaak. Hoewel president Donald Trump twee tegenstrevers heeft, is hij de grote favoriet. Bij de Democraten is er door de kandidaten afgelopen maanden flink campagne gevoerd in Iowa om steun te vergaren.