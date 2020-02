’Oudje’ Sanders scoort bij de jeugd

Sanders voelt de hete adem van Joe Biden in zijn nek. De jonge burgemeester Pete Buttigieg en senatoren Elizabeth Warren en Amy Klobuchar volgen op kleine afstand in de peilingen. Outsiders als Andrew Yang hopen op een wondertje.

Sanders trok alles uit de kast. De populaire band Vampire Weekend kwam spelen, en een sterrencast aan bekende Democraten kwam mee. Drieduizend supporters vulden het stadion, waarmee het de grootste bijeenkomst werd van alle Democraten.

Het evenement had de sfeer van een muziekfestival. Maar hoofdact in al dat jeugdig geweld was toch echt de 78-jarige man met kalend hoofd. In zijn speech liet hij horen waarom hij gerekend wordt tot de meest linkerflank van de Democratische Partij. Hij pleitte voor gezondheidszorg voor iedereen, de verhoging van het minimumloon en het aanpakken van klimaatverandering.

„Sanders is een once in a lifetime kandidaat. Ik zie hem als een van de weinige betrouwbare politici.” Wietske Medema woont sinds 2008 in de VS, ze reisde het halve land door van San Francisco naar Iowa om campagne te voeren voor Sanders. „Ik waardeer hem voor zijn moed en hij is consequent. Hij vecht al veertig jaar voor dezelfde dingen.”

Betrouwbaarheid en authenticiteit is bij veel jonge bezoekers de reden om voor Sanders te kiezen. „Zijn idealen veranderen niet. Dat heeft hij bewezen. En hij weet wat wij willen”, zegt Jason Burnell, uit Iowa City.

Sanders benadrukt in zijn speech dat hij in een gevecht verwikkeld is met de gevestigde orde, de elite. Binnen de Democratische Partij lijkt de leiding inderdaad zenuwachtig te worden van Sanders. Zijn rivaal uit 2016, Hillary Clinton haalde een paar keer hard naar hem uit. Burnell twijfelt er niet over. „Natuurlijk zijn ze tegen hem. Maar als Sanders wint in Iowa, kunnen ze niet meer om hem heen.”

De outsider

Het contrast is groot tussen de ouderwetse socialist Sanders en de jonge tech-kandidaat Andrew Yang. In het kleine plattelandsdorpje Carroll doet de 45-jarige Yang voor nog geen honderd mensen zijn verhaal. Yang heeft originele oplossingen voor grote problemen. Hij wil bijvoorbeeld een basisinkomen instellen. „Freedom dividend” noemt hij het. In de oer-Republikeinse oliestaat Alaska kon dat ook, waarom dan niet voor heel de VS? Hij wil Silicon Valley ervoor laten betalen. „Data is het nieuwe olie.”

De verzamelde Iowanen zijn enthousiast. „Hij is de kandidaat voor de toekomst.”