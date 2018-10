’Uitjes veel te duur voor gezinnen’

Want voor een doorsneegezin met twee kinderen ben je al snel meer dan honderd euro kwijt. Vervoer, entree, iets te eten. Het is echt niet leuk meer. Je probeert de prijs laag te houden door zelf proviand mee te nemen. Maar dan loop je de hele dag met een zware tas te sjouwen. Ook niet tof.

Verder zijn er overal kraampjes met lekkers en attracties waar je extra voor moet betalen. Dus moet je de kinderen voortdurend nee verkopen. Dat is de reden dat wij dit jaar geen uitjes meer hebben ondernomen. En dat is best wel jammer.

Marianne Steenbergen, Deventer