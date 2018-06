Syrië-overleg in Moskou gaat door

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Ⓒ AP

MOSKOU - Het overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland, Turkije en Iran over Syrië gaat ondanks de moord van de Russische ambassadeur in Ankara dinsdag volgens plan gewoon door in Moskou. Dat heeft de voorzitter van de buitenlandcommissie van de Russische Staatsdoema, Leonid Sloetski, tegen het persbureau Interfax gezegd.