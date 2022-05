Stel dat 217 miljoen euro won in loterij ging die dag ’gewoon’ naar het werk

In het Verenigd Koninkrijk werd reikhalzend uitgekeken naar wie de gelukkige winnaars van de grootste prijs ooit zijn, meldt Sky News. Tot nu toe bleef het muisstil rond de kersverse multimiljonairs. Het nieuws dat hun leven op z’n kop zette, heeft nu een week kunnen indalen.

Kapster en salesmanager

Het stel heeft twee kinderen op de basisschool. Jess heeft daarnaast nog twee oudere kinderen uit een eerder huwelijk. Joe is salesmanager en Jess runt een kapsalon. Het stel is 11 jaar getrouwd. Jess vertelde dat haar vader er altijd van droomde om de loterij te winnen. Toen haar vader zeven jaar geleden overleed, besloot Jess voortaan mee te spelen.

Joe ontdekte in de vroege ochtend op zijn telefoon dat hij de jackpot had gewonnen. „Toen ik het enorme bedrag zag, legde ik eerst mijn telefoon neer en haalde diep adem. Toen ben ik de getallen gaan tellen. Mijn vrouw lag toen nog in bed. Toen ik haar wakker maakte om het te vertellen, wilde ze het niet geloven. Ze dacht dat ik mijn bril niet op had.”

Om precies te zijn won het paar uit Gloucestershire, zo’n 150 kilometer ten westen van Londen, 184.262.899,10 Engelse pond, omgerekend ruimschoots 217 miljoen euro. Ze kwamen aan het megabedrag via de nummers 3, 25, 27, 28 en 29 en de bonusnummers 4 en 9.

Huizensite

Joe vertelt dat hij - nadat het besef enigszins was ingedaald - een online huizenwebsite bezocht. „Het zijn al langere tijd op zoek naar een huis en het eerste wat ik heb gedaan is het prijsfilter uit mijn zoekopdracht verwijderen.” Het laat zich dus raden waar een deel van het gewonnen megabedrag aan zal worden uitgegeven. Jess is wat voorzichtiger en denkt vooral aan het renoveren van hun huidige woning. „Zodat de emmer in de hal niet meer nodig is om druppels uit het lekke dak op te vangen.”

Volgens Joe had de kapsalon het moelijk tijdens de Covid-pandemie. Ook daar hoeft het stel zich nu geen zorgen meer over te maken.

Geheim

Joe en Jess besloten het heugelijke nieuws niet voor zich te houden, maar ermee naar buiten te treden. „Wij willen niet door het leven gaan met een groot geheim. We willen vrienden mee kunnen nemen op de dure vakantie zonder uit te leggen waar we dat van betalen”, aldus Jess.

Sky News heeft uitgerekend wat het stel allemaal zou kunnen kopen met de megajackpot. Vier Caribische eilanden of 11 villa’s aan het deftige Londense Hyde Park behoren tot de mogelijkheden.

Tot nu toe hebben 14 spelers een bedrag van meer dan 100 miljoen pond gewonnen, weet Sky. De vorige winnaar, in oktober 2019, koos ervoor anoniem te blijven nadat hij of zij 170 miljoen Engelse ponden op de bankrekening mocht bijschrijven.