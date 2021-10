Dolfijn gespot in Oosterschelde moet zelf weg terugvinden

Buitenland

Hond na vijf dagen zonder eten en drinken eindelijk uit smalle rotsspleet gered

Een hond stond de afgelopen dagen doodsangsten uit nadat het dier in een diepe rotsspleet was gerend in een natuurreservaat in New York. Het dier zat maar liefst vijf dagen vast zonder eten of drinken, melden autoriteiten.