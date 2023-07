Premium Het beste van De Telegraaf

Heel Nederland rouwde op 15 juli 2021 Moord Peter R. de Vries ’gamechanger’: politie en OM gingen voor massieve tegenaanval

Door John van den Heuvel Kopieer naar clipboard

De bloemenzee op de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam waar Peter R. de Vries werd neergeschoten. Ⓒ Foto ANP/HH

Nederland rouwde op 15 juli 2021. Het was de dag dat Peter R. de Vries overleed aan de verwondingen die hij negen dagen daarvoor opliep bij een aanslag in Amsterdam. De moord veranderde veel. Er sloop angst in de wereld van de rechtspraak. Tientallen advocaten, rechters en aanklagers krijgen tot op de dag van vandaag beveiliging. Maar het was ook een gamechanger: politie en Openbaar Ministerie gingen voor een massieve tegenaanval.