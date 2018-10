Vier jaar cel voor ontucht met stiefdochter

Hoewel Van A. het meisje niet met geweld heeft gedwongen mee te werken, ziet de rechtbank in Den Haag het misbruik toch als verkrachting omdat hij fysiek en geestelijk overwicht op zijn stiefdochter had.

Verjaard

De Gouwenaar kan niet meer worden vervolgd voor seksueel misbruik van zijn schoonzusje, waarvan hij eveneens werd verdacht. Omdat dat al 33 jaar geleden is gebeurd, is dat feit verjaard.

De man is vrijgesproken van het maken van kinderporno. Hoewel hij foto's had gemaakt van de handelingen die het meisje verrichtte, kan niet worden aangetoond dat dat gebeurde toen ze nog minderjarig was. Ze is inmiddels 22.