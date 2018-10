Man steekt zijn dementerende oma met broodmes dood

Verzorgster Maria deed dinsdag haar verhaal in de rechtbank, zo schrijft essexlive.news. De zwaar aangeslagen dame vertelt hoe de 33-jarige man op haar afkwam en haar aantikte. „Hij zei: ’Pardon, Maria, ik heb zojuist mijn oma gedood’. Ik vroeg of hij een grap maakte. Hij zei: ’Kom’.”

Toen de dame de kamer inliep, zag ze mevrouw Wilson in haar stoel, onder het bloed. De verzorgster keek nog snel of de geliefde grootmoeder nog leefde, maar dat was niet het geval.

„Ik liep weg en vroeg of hij wel wist wat hij had gedaan.” Daarop zou de man hebben gezegd: „Ze rust in vrede. Ze heeft geen pijn meer.”

Terwijl ze zich haastte voor hulp, zag ze de 33-jarige kleinzoon rustig door het pand wandelen. De politie heeft hem daarna opgepakt. In de kamer werd een tas gevonden met een broodmes en een ander klein mes van 8 cm lang.

Deskundigen hebben de diagnose van paranoïde schizofrenie gesteld, inclusief kenmerken van psychoses, momenten van paranoia en waanideeën. De komende weken dient de zaak nog.