Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: ambities zijn onverminderd groot Omtzigt heeft tijd nodig om alles op een rijtje te zetten

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Ⓒ Matty van Wijnbergen

Als eenpitter heeft Omtzigt het sinds zijn vertrek bij het CDA niet rustiger gekregen. Geregeld klaagt hij in de Kamer over het gebrek aan spreektijd en ondersteuning die hij als eenmansfractie tot zijn beschikking heeft. Daarnaast is zijn aandachtsgebied nu verlegd van zijn CDA-portefeuille naar de hele politiek, wat het leven voor een dossiervreter bepaald niet overzichtelijker maakt.