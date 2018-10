Negen tips over in opblaasbaar zwembad gerold lijk Muiden

De 42-jarige Edita Moliené uit Naarden werd gewikkeld in een plastic opblaaszwembad in de Muidertrekvaart gedumpt. Ⓒ Opsporing Verzocht

MUIDEN - De politie heeft negen nieuwe tips binnengekregen over de vondst van het lichaam van de 42-jarige Edita Moliené in de Muidertrekvaart in Muiden vorige week. Volgens de politie gaat het onder meer om ,,interessante informatie over de achtergrond van het slachtoffer''. Via het televisieprogramma Opsporing Verzocht riep de politie dinsdag getuigen op zich te melden.