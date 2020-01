OM eist celstraf voor doden eigen baby

De man heeft verklaard dat hij vliegtuigje speelde met het kindje en dat zij daarbij is gevallen. Maar de officier noemt dat verhaal ongeloofwaardig en zegt dat het meisje is overleden door grote schade aan haar hersenen. De baby bleek zowel oude als nieuwe bloedingen te hebben in haar hersenen. Ook was er sprake van netvliesbloedingen en het kindje had botbreuken.

Alle letsels bij elkaar kunnen volgens een geraadpleegde forensisch arts niet worden verklaard door een medische oorzaak. „Voor dit letsel is fors handelen nodig geweest; heel fors heen en weer schudden of een val van een hoogte van meerdere verdiepingen”, aldus de officier.