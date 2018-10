Nederlands model nog altijd vast in China

Toen de politie na afloop van het event een identiteitscontrole uitvoerde, bleken er problemen te zijn met haar paspoort/visum. Daarop werd ze, net als enkele andere modellen, aangehouden.

,,We zijn bekend met haar arrestatie en de huidige situatie”, zegt een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. ,,De Nederlandse ambassade in Peking heeft contact met de lokale autoriteiten, en het ministerie met haar ouders. We hopen dat ze snel vrijkomt.”

Buiten de schuld van het meisje om is er iets misgegaan in de procedure om de juiste papieren tijdig te verkrijgen zodat ze als model legaal kon optreden in Tianjin. De stad ligt in het noordoosten van China, op een uurtje van hoofdstad Peking. Haar telefoon werd zondag ingenomen, waardoor ze geruime tijd onbereikbaar was.

