Antiterreureenheid pakt man in Den Haag op om ’Allahoe akbar’

DEN HAAG - Een antiterreureenheid van de politie heeft in Den Haag een man opgepakt die op straat „Allahoe akbar” zou hebben geschreeuwd. Dat gebeurde woensdagmiddag vlak voor de deur van de busremise van vervoerder HTM. Het gaat om een 22-jarige man uit Zoetermeer. Hij had een gasfles bij zich waar mogelijk lachgas in zat.