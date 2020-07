FIOD neemt 10.000 paar nep-Nikes in beslag

Ⓒ FIOD

ALPHEN AAN DEN RIJN - In een strafrechtelijk onderzoek naar vervalste merkkleding en -schoenen heeft de FIOD 10.000 paar nep-Nikes in beslag genomen. De sportschoenen kwamen te voorschijn bij het doorzoeken van drie loodsen en een zeecontainer in de omgeving van Alphen aan de Rijn. Ze worden vernietigd.