Aanblijven VMBO-baas Maastricht afhankelijk van Inspectie

Gister maakte de Raad van Toezicht bekend Postema in de positie van voorzitter met twee jaar te handhaven, „gelet op het vereiste crisismanagement en de continuïteit van LVO in totaliteit”. Onder de LVO vallen 23 scholen op 30 locaties met 26.000 leerlingen. De eindexamens werden afgekeurd omdat van de eigen schoolexamens (PTA’s) er een rommeltje was gemaakt.

Maar ook meldt dezelfde Raad van Toezicht dat het mogelijk is dat Postema eerder moet wijken: Op basis van de aangekondigde inspectieonderzoeken en de inmiddels gemaakte interne analyse kan ’later anders ’geoordeeld worden over het aspect van de bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Zelfevaluatie

Het is dus wachten op de inspectieonderzoeken. Want in de verplicht opgestelde zelfevaluatie wijst Postema onder andere dat er ’geen enkel signaal’ was binnengekomen dat het ernstig mis was bij VMBO Maastricht. „Op grond van het stelsel van kwaliteitszorg binnen LVO hadden dergelijke signalen de centrale directie en het college van bestuur wel hadden moeten bereiken. In dat geval zouden zou het college van bestuur ‘zonder enige twijfel’ hebben ingegrepen.”

Daarnaast wijst Postema vooral op het niet flexibele PTA, onzorgvuldige invoering van het PTA in Magister, onzorgvuldige invoering van de toetsresultaten, hoog ziekteverzuim, leidend tot frequente lesuitval, het niet hanteren van een adequate administratieve organisatie en interne controle van het schoolexamen en onvoldoende besef bij docenten dat de examinering dient te verlopen volgens PTA.

Postema is ook senator voor de PvdA. De Tweede Kamer wilde voor de vakantie dat hij zijn biezen pakte en ook minister Slob (Onderwijs) hintte erop dat hij twijfelde aan de wenselijkheid van Postema’s aanblijven. Inmiddels heeft het CDA Kamervragen over het aanblijven en verlengen van zijn contract gesteld.

Inmiddels zijn via bijlestrajecten van de 353 leerlingen nu 288 geslaagd. Er zijn 29 leerlingen definitief gezakt. Van 20 stond dat al eerder vast dan wel nagenoeg vast vanwege hun CE-uitslag; de 9 leerlingen die erbij zijn gekomen, hebben zich teruggetrokken en hebben geen hersteltoetsen gedaan en hun CE niet herkanst, dan wel hebben hun CE-herkansing niet gehaald. In oktober zijn er nog 36 leerlingen over die hersteltoetsen gaan maken en alsnog kunnen slagen.