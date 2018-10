Pompeo volgende maand naar Noord-Korea

Pompeo had eigenlijk eind augustus een bezoek aan Noord-Korea moeten brengen, maar dat ging niet door. De Amerikaanse president Donald Trump besloot de reis af te blazen omdat hij vond dat te weinig schot zat in de onderhandelingen over de ontmanteling van het Noord-Koreaanse nucleaire programma.

Trump had in juni een topontmoeting met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. De leiders maakten in Singapore algemene afspraken over denuclearisatie, maar de uitwerking daarvan verliep in de maanden na de top erg moeizaam.

De Amerikaanse president sloeg woensdag een positieve toon aan. Hij stelde Kim nogmaals te zullen ontmoeten. De tijd en plaats worden volgens Trump „in de nabije toekomst” bekendgemaakt.