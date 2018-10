’Minister Kaag speelt sinterklaas’

Een z.g.n. superster Rihanna had daarom gevraagd, en mevrouw Kaag (PvdA) dacht: Waarom ook niet, Nederland is een rijk land dus doe maar. Wat is nu een paar miljoen per jaar?

Mevrouw Kaag, wat denkt u, wat zouden wij niet kunnen doen met 100 miljoen, we zouden de verpleeg- en verzorgingshuizen weer kunnen openstellen met genoeg verpleegkundigen. Ook zouden we de sociale werkplaatsen weer kunnen laten draaien voor de mindervalide mensen. En we zouden de ouderen eens wat extra’s kunnen geven.

Waarom hebben we weer een minister die zo graag St. Nicolaas wil spelen? Als u dat dan toch zo graag doet, is er nog veel te doen in ons eigen land. Misschien is er nog wel een superster in Nederland die 100 miljoen vraagt voor een project in ons land.

M.H. Bravenboer, Hoogvliet