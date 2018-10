Uitvinder Madsen krijgt opnieuw levenslang

In april kreeg Madsen in eerste aanleg ook al levenslang. In Denemarken betekent dat in de praktijk doorgaans maximaal vijftien jaar maar dat is geen zekerheid. De verdediging kondigde toen meteen aan bezwaar te maken tegen de strafmaat, niet tegen de schuldigverklaring. Madsen hoopte daarmee een vaststaand aantal jaren cel te krijgen.

De behandeling van het hoger beroep werd eerder deze maand opgeschort omdat een rechter onwel was geworden.