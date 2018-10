Rekenkamer: onderbouwing kabinetsgeld ontbreekt

De Rekenkamer heeft de uitgaven van Rutte III onder de loep genomen. Bij meer dan 3 miljard euro van de toegekende extra uitgaven ontbreekt een bestedingsplan. De onderbouwing van de extra investeringen ’varieert sterk’, stelt het controle-orgaan dan ook.

„Van het toegekende geld is soms onduidelijk wat de plannen met dit extra geld zijn en hoe achteraf kan worden vastgesteld of de beoogde resultaten hiermee zijn bereikt”, schrijft de Rekenkamer. „Deze informatie ontbreekt in een aantal gevallen niet alleen in de begrotingsstukken, maar staat evenmin in brieven of beleidsnota’s aan de Kamer.” Het is daardoor voor het parlement ’moeilijk navolgbaar’ wat er met het extra geld gebeurt.