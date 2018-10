Uitslag Stelling: ’Elk jaar hetzelfde liedje’

Blokborstels op rijdende treinen die bladeren van het spoor vegen, nieuwe smeermiddelen om de gladde rails stroever te maken en andere maatregelen moeten vertragingen zoveel mogelijk tegengaan en de hinder voor de reizigers zoveel mogelijk beperken.

Ruim 40 procent is wél te spreken over NS en ProRail. „Ze doen wat in hun vermogen ligt. De Nederlander zeurt nou eenmaal graag.” En: „Alle vertrouwen in deze bedrijven. We hebben het meest complexe spoorwegennet ter wereld. Dat mag ook wel eens gezegd worden.”

De tegenstanders klagen juist dat bij het eerste blaadje op de rails of bij 2 centimeter sneeuw ’meteen alles plat ligt’ in Nederland. „In landen als Japan, Noorwegen of Zwitserland hebben ze in de winter nergens last van. Laten ze daar eens gaan kijken, sommeert iemand.

Een op de drie maakt zich zorgen over vertragingen nu de bladeren gaan vallen. Maar ook als het geen slecht weer is zijn er vaak problemen, stellen deze respondenten. Er wordt vooral geklaagd over de verbinding naar Schiphol. „Als ik vanuit Rotterdam om 12 uur op Schiphol moet zijn ben ik verplicht twee intercity direct treinen eerder te nemen. Met regelmaat zijn er storingen en problemen op die lijn. Laten ze dat eerst maar eens oplossen. Hopeloos.”

De afgelopen vijf jaar nam de punctualiteit in de maanden oktober en november door technische hulpmiddelen en nieuwe maatregelen toe van 81% naar 89%. Het gros vindt dat een compliment waard. „Ik reis dagelijks met de trein en natuurlijk gaat er wel eens wat mis, maar van de 200 reizen per jaar ben ik 190 keer op tijd. Ik denk dat je dat als automobilist met al die files in Nederland niet kunt zeggen.”

Maar er is ook een grote groep (40%) die het geen goede prestatie vindt of zijn twijfels heeft. „Punctualiteit verbeterd? Laat me niet lachen. Ze stellen gewoon de normen bij”.

Volgens deskundigen zullen we in Nederland steeds vaker te maken krijgen met extreem weer. De meerderheid meent dat het onmogelijk is om je hier op voor te bereiden, hoewel sommigen vinden dat er nog te veel bomen langs het spoor staan. „Die vallen bij storm om en zorgen voor vertragingen. Er moet een norm komen voor de afstand van bomen tot het spoor.”

ProRail gaat eind dit jaar experimenteren met zelfrijdende goederentreinen op de Betuwelijn en later met zelfrijdende personentreinen in Noord-Nederland. Dit zou de efficiency op het spoor moeten verbeteren. De meeste respondenten zien hier voorlopig niets in. „Die technologie is nog niet ’op punt’. Dus laten ze eerst de trein maar eens gewoon op tijd laten rijden.”

Respondenten lopen wel warm voor een snellere verbinding naar Berlijn. Ruim de helft zou de trein nemen in plaats van het vliegtuig als de reis nog maar 4 uur zou duren. Nu is dat 6,5 uur. Maar de kaartjes zouden dan wel goedkoper moeten worden.

Anderen zien meer toekomst in een nieuw vervoersmiddel. „Neem de magneettreinen in Japan of iets als de hyperloop. Veel betrouwbaarder en minder afhankelijk van het weer.”