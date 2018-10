Kans op orkaan boven Middellandse Zee

Dat meldt Weeronline. Sommige berekeningen laten de orkaan vol over Griekenland trekken, terwijl in andere weermodellen Sicilië de volle laag krijgt. Er is ook een mogelijkheid dat het helemaal niet tot orkaankracht komt en ‘slechts’ bij zware onweersbuien blijft.

Op dit moment zijn tussen Italië, Griekenland en Libië hevige onweersbuien actief. Volgens de huidige verwachting klonteren deze buien donderdag net voor de Libische kust samen tot een tropische depressie. Vrijdag of zaterdag kan dit systeem uitgroeien tot een orkaan. In het meest extreme scenario komen daarbij windstoten van ruim 200 km/uur voor.

Dit zou overeenkomen met een orkaan van de 2de categorie, op een schaal van 5. Niet alleen de wind kan fel uithalen, ook is kans op veel regen. Lokaal kan in een dag tijd 400 mm vallen. Dat komt overeen met een halve Nederlandse jaarsom.

Medicane

Een orkaan in de Middellandse Zee wordt een ‘medicane’ genoemd. Dit is een samenvoeging van de Engelse term voor orkaan, ‘hurricane’ en ‘mediterranean’, de Middellandse Zee.

Het ‘orkaanseizoen’ boven de Middellandse Zee loopt van september tot en met januari. Op dat moment is het zeewater het warmst. Wanneer koude lucht vanuit het verre noorden over het warme zeewater stroomt ontstaan zware onweersbuien.