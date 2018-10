TU Delft streeft Wageningen voorbij

De TU Delft schoof vijf plaatsen richting het erepodium. Daarmee verslaat Delft de universiteit in Wageningen die jarenlang als beter werd beoordeeld. De TU Delft laat weten ’uiteraard trots te zijn.’ „Dat we zowel in de THE ranking als in de in juni gepubliceerde QS ranking de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit zijn”, stelt woordvoerder Van Baal.

Aantrekken toptalent

De woordvoerder vervolgt: „Elke ranking is anders samengesteld en heeft z’n eigen voordelen en beperkingen, maar hoge noteringen in toonaangevende rankings zijn belangrijk voor het aantrekken van internationaal toptalent. Om op hoog niveau onderzoek te doen en onderwijs te geven moeten we talent uit binnen- en buitenland kunnen blijven aantrekken, en daar helpen noteringen op rankings bij. Daarnaast is het uiteraard ook een dik compliment voor alle medewerkers van de universiteit.”

Delft blijkt vijf plaatsen gestegen te zijn vanwege vooral het verbeterde doceren van studenten en het aantal keren dat wetenschappers geciteerd werden. Na Delft volgt Wageningen op plek 59 en de Universiteit van Amsterdam op plek 62. Van de 13 universiteiten van ons land staan er 12 in de top 200 van de THE. Twente scoort het ’laagst’ met een notering op plek 184.