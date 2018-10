Mensen even onwel door onbekende stof Utrecht

In zeven huizen in de straat wordt volgens de veiligheidsregio sinds dinsdagavond „een vreemde lucht geroken.” Waar die lucht vandaan komt, is onbekend. De milieuongevallendienst van het RIVM is nog bezig met onderzoek. De bewoners hoefden hun huizen gedurende het onderzoek niet te verlaten.

De klachten bij de betrokkenen leken volgens de woordvoerder snel te verdwijnen op het moment dat ze frisse lucht inademden.