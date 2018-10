Ombudsman: Dubbele belasting, dubbele stress

Jaap en zijn vrouw woonden jaren in het Limburgse grensgebied. Hij werkte bij een ingenieursbureau vlak over de grens. Over deze ’Duitse’ jaren ontvangt hij een klein pensioen. Gecombineerd met zijn AOW kan hij hiervan in de Filipijnen prima leven. Over het Duitse pensioen moet ook netjes belasting betaald worden. Nederland en Duitsland hebben afgesproken dat mensen in een situatie zoals die van Jaap niet dubbele belasting hoeven te betalen. Jaap heeft de belasting over dit Duitse pensioen daarom netjes betaald via de Nederlandse belastingaangifte.

Maar de wet in Duitsland blijkt gewijzigd te zijn. Jaap moet de belasting over zijn Duitse pensioen aan Duitsland betalen. Vandaar de brief van de Duitse belastingdienst. Dat zou wel betekenen dat hij twee keer belasting betaalt en dat is niet de bedoeling. Hij dient daarom een bezwaar in bij de Nederlandse Belastingdienst. Die zegt dat Jaap te laat is en verklaart zijn bezwaar niet ontvankelijk. Hij kan proberen via de belastingrechter geld terug te krijgen.

Dat zou betekenen dat Jaap naar Nederland moet komen en dat kan hij helemaal niet betalen. Hij vraagt de Belastingdienst om dan de benodigde Europese papieren naar Duitsland te sturen. Dat blijkt niet mogelijk. Jaap vraagt of ze de papieren dan naar de Filipijnen kunnen sturen. Het wordt stil aan de kant van de Belastingdienst. Na een tweede poging dient Jaap een klacht in bij de Nationale ombudsman. Medewerker Mohamad krijgt de klacht van Jaap op zijn bureau en gaat er direct mee aan de slag.

Mohamad legt de Belastingdienst de klacht van Jaap voor. Zijn klacht wordt dan meteen opgepakt. Ze bellen met Jaap en bieden hem excuses aan voor de gang van zaken. De papieren worden meteen doorgestuurd. Zo komt het toch nog goed. Het is belangrijk dat overheidsinstanties ook goed kijken naar het verhaal achter de klacht. We vinden dat de overheid er voor de burger moet zijn en niet andersom. Als de Belastingdienst beter naar Jaap had geluisterd, was onze hulp niet eens nodig geweest. Jaap laat in elk geval vanaf de Filipijnen weten blij te zijn met onze hulp en het resultaat!

*Gefingeerde naam