Zuid-Afrikaanse gevangene die eigen dood in scène zette opgepakt

Thabo Bester staat in eigen land bekend als de Facebookverkrachter, omdat hij zijn slachtoffers via het sociale medium ontmoette. In 2012 is hij onder meer veroordeeld voor het verkrachten en vermoorden van zijn toenmalige vriendin.

In mei kwam het bericht naar buiten dat Bester dood in zijn cel was gevonden, nadat hij vermoedelijk zichzelf in brand had gestoken. Maar eind vorig jaar werd dat verhaal door lokale media in twijfel getrokken. De politie startte onlangs een nieuw onderzoek toen uit tests bleek dat het lichaam dat in de cel gevonden was niet van Bester was. Bovendien was de tot dusver onbekende persoon gestorven aan de gevolgen van een klap tegen zijn hoofd.

Medewerkers van het Britse beveiligingsbedrijf G4S, dat de gevangenis in Bloemfontein beheerde, worden ervan beschuldigd Bester te hebben geholpen. G4S heeft laten weten drie medewerkers te hebben geschorst wegens het incident.