Roken op straat in Groningen straks niet meer overal mogelijk

Vanuit de Groningse gemeenschap is sinds anderhalf jaar juist op meer anti-rookbeleid aangedrongen.

GRONINGEN - De gemeenteraad van Groningen stemt later op woensdag naar het zich laat aanzien in met een voor Nederland unieke anti-rookmaatregel voor delen van de publieke ruimte. Roken op straat of plein is in de Martinistad straks niet meer overal mogelijk, als een nabije instelling daarom vraagt.