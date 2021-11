LIVE | Advocaat Jos B. noemt bewijs ’mager’: ’Dus vrijspraak’

De rechtbank Limburg veroordeelde B. tot een gevangenisstraf van 12,5 jaar. Zowel B. als het OM hebben hoger beroep ingesteld. Het OM eiste eerder deze week een gevangenisstraf van 20 jaar, zonder tbs.

De advocaten van B. lieten in een eerder pleidooi onder meer weten dat het dna van Jos B. onrechtmatig is verkregen. „Het bewijs is mager, niet terzake doend. Het bewijs is gebaseerd op een sporenbeeld dat niet kan worden geduid”, zegt advocaat Roethof hier deze vrijdag over.

„We weten het niet. Dan moet er worden vrijgesproken. Bij twijfel spreek je vrij.”

’Onderbuikgevoel’

Advocate Judith Brassé begon in vrijdagochtend over de verdenking van seksueel misbruik. Het OM ging daar vanaf het begin vanuit. Dat is riskant, zegt Brassé. „Een onderbuikgevoel kan tot een onterechte veroordeling leiden.”

Volgens de advocaten is veel bewijslast eigenlijk geen bewijs. Overal komt een antwoord op. Liet B. zijn telefoon weg tijdens zijn ’vlucht’? Logisch, het was een huttelefoon. En vluchten? Dat deed hij niet, want B. toonde gewoon zijn identiteitspapieren toen hem daarnaar werd gevraagd. En informatie wissen van de laptop? Ook niet vreemd, zegt Brassé. ,,Wie verwijdert er nou niet zijn privégegevens van de computer van de werkgever?”

