D66-leider Kaag: ’Meeste mensen hebben geen last van de avondklok’

Premium Columns

U onderbreekt mij voortdurend hinderlijk, ik maak ’m even af

Hoe zat het ook alweer? O ja. Alle soorten bewerkt of rood vlees zijn kankerverwekkend. Rijst en pasta in gerecyclede verpakkingen zijn levensgevaarlijk. Vruchtensappen, niet doen, want suiker is de duivel. Jaag je koffie door een filter of desnoods door een inlegkruisje, anders ga je dood.