Mercedes toont veilige parkeerstek

Blijkt de omgeving veilig te zijn, dan kleurt de parkeerplek groen. Heeft zich in de voorgaande weken een onveilige situatie voorgedaan, dan toont het scherm een rode kleur van “daar wil je niet zijn”. De Duitse autobouwer is momenteel de techniek aan het testen in Seattle waar de data openbaar is.

Het programma houdt tevens rekening met de loopafstand tot de eindbestemming en de parkeertarieven. De informatie wordt op het scherm in de auto getoond. De techniek bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase. Mercedes verwacht dat de informatie niet in alle landen beschikbaar komt.