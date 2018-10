Kuifje in Afrika

Ⓒ Rick Nederstigt

Vanaf het moment dat hij voor De Telegraaf een reportage schreef over de slechtste plek op aarde, wist Sander de Kramer: hier kan ik niet alleen over schrijven, hier moet iets gebeuren. Twaalf jaar later is de particuliere Sunday Foundation van Sander in Sierra Leone uitgegroeid tot een organisatie die 200.000 mensen uit de diepste armoede heeft gehaald. Elf scholen zijn er onder zijn naam gebouwd in de donkere wouden van Afrika. Binnenkort reist hij samen met Danny Cruijff af voor de opening van nog een school.