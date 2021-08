Grand Prix Zandvoort kan doorgaan, vergunning wordt niet geschorst

MOB had de zaak aangespannen om de vergunning van Zandvoort ongedaan te maken. Volgens de actiegroep zou er namelijk veel meer stikstof worden uitgestoten dan volgens de organisatie van de race berekend zou zijn en in de vergunning zou staan.

De verdediging beweerde dan weer dat een eventueel intrekken van een vergunning geen zin had gehad, omdat ze daarmee zouden terugvallen op de oude vergunning - die ook een F1-race zou toestaan. De vergunning zou gaan over de verbouwing, en die is al achter de rug.

Maar de rechter ging daar überhaupt niet in mee. Tijdens de zitting werd al duidelijk dat de voorzieningenrechter terughoudend zou zijn, omdat er een bodemprocedure loopt naar exact hetzelfde onderwerp. Daarom maakt de voorzieningenrechter een ‘belangenafweging’, is te lezen in het vonnis: ,,MOB hecht aan het natuurbelang en zet zich in om ecologische schade aan het naastgelegen Natura 2000-gebied te voorkomen. Circuit Zandvoort daarentegen heeft inmiddels de F1 vrijwel volledig georganiseerd en heeft hier fors in geïnvesteerd. Het niet doorgaan van de F1 zou direct leiden tot zeer grote schade en mogelijk faillissement voor Circuit Zandvoort.”

Aankomend weekend is het dan - na anderhalf jaar uitstel - eindelijk zo ver: een F1-race in de duinen van Zandvoort. Door de coronasituatie mag er maar twee derde van het publiek komen, maar alsnog zullen er verspreid over vrijdag, zaterdag en zondag ruim 200.000 bezoekers komen, van wie een groot deel met fiets of openbaar vervoer. En als zondag dan de vlag valt, is het voor het eerst in dertig jaar dat er een Grand Prix wordt georganiseerd.