Asielzoeker mag worden uitgezet tijdens beroep

DEN HAAG - Afgewezen asielzoekers die bij de Raad van State in hoger beroep zijn gegaan, mogen worden uitgezet voordat deze procedure is afgerond. Nederland treedt daarmee niet buiten de Europese regels, zo blijkt uit antwoorden op vragen die de Raad van State eind 2016 had voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.