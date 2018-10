Nieuwe beschuldigingen aan adres Kavanaugh

,,Ik heb een sterke herinneringen aan jongens die tijdens deze feestjes buiten de kamers met een meisje erin in de rij stonden te wachten op hun beurt'', aldus Swetnick in een beëdigde verklaring, die door haar advocaat Michael Avenatti - ook de juridisch adviseur van pornoster Stormy Daniels - naar buiten werd gebracht. ,,Mark Judge en Brett Kavanaugh behoorden tot die jongens''. Die twee waren destijds klasgenoten, Swetnick zou een van de slachtoffers zijn geweest.

Kavanaugh ontkende de nieuwe beschuldigingen, die hij ,,belachelijk'' noemde. ,,Ik weet niet wie dit is en dit is nooit gebeurd'', stelde hij in een verklaring. Hij heeft herhaaldelijk tegengesproken dat hij zich in zijn jongere jaren schuldig heeft gemaakt aan seksueel wangedrag.

De Amerikaanse president Donald Trump reageerde woedend op de jongste aantijgingen tegen zijn kandidaat-opperrechter. Hij noemde Avenatti op Twitter ,,tuig'' en een ,,derderangs advocaat'' die uitblinkt in valse beschuldigingen, ,,zoals hij deed bij mij en zoals hij nu doet met rechter Brett Kavanaugh''.

Christine Blasey Ford kwam eerder met vergelijkbare aantijgingen tegen Kavanaugh. Deborah Ramirez vertelde in The New Yorker dat Kavanaugh haar seksueel had lastig gevallen tijdens hun studietijd. Beiden waren toen onder invloed van drank. Kavanaugh ontkent iets te hebben misdaan. Hij bekende bij Fox als maagd afscheid te hebben genomen op de middelbare school.