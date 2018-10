Ⓒ ANP XTRA

GRONINGEN - De gemeenteraad van Groningen heeft woensdagavond met een ruime meerderheid ingestemd met een voor Nederland unieke anti-rookmaatregel. Roken op straat is in de Martinistad straks niet meer overal op openbaar gebied mogelijk. Voorstanders benadrukken dat het zeker niet de bedoeling is roken overal maar te verbieden, maar in specifieke zones bij stadse instellingen die daar om vragen.