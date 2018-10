Protest tegen uitzetten Armeense jongeren

Op de demonstratie sprak Hayarpi de aanwezigen toe en droeg ze een gedicht voor. Ze riep de politiek op tot een pardon voor de ongeveer 400 kinderen die met uitzetting worden bedreigd.

De demonstratie werd georganiseerd door De Goede Zaak en Defence for Children. Bij de bijeenkomst was volgens de woordvoerder van De Goede Zaak ook een lokaal raadslid van de ChristenUnie aanwezig die haar steun uitsprak voor Hayarpi, die zelf ook lid is van die partij.

Joël Voordewind, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie, toonde zich begin september opgelucht dat de Armeense kinderen Lili en Howick die eveneens zouden worden uitgezet, na veel discussie toch in Nederland mochten blijven. Achter de schermen is ontzettend hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen, gaf het Kamerlid toen aan. Binnen de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie ijverden ChristenUnie en D66 achter de schermen al langer voor clementie voor Lili en Howick.