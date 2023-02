Verdachte schietpartij ook verdachte in zaak dode vrouw Nijkerk

Onderzoek in Nijkerk. Ⓒ Persbureau Heitink.

NIJKERK - De man die woensdag werd opgepakt na een schietpartij in Bunschoten-Spakenburg (Utrecht), wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw die levenloos gevonden werd in zijn woning in Nijkerk. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. Het voorarrest van de man is vrijdag verlengd met twee weken. Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.