Murat K. hoort 18 jaar celstraf tegen zich eisen

Ook is Murat K. volgens het OM schuldig aan een aanslag met een handgranaat in hetzelfde jaar, op een woning in Oosterhout. Het gezin lag te slapen, en bleef ongedeerd.

Murat K. ontkent bij hoog en bij laag dat hij degene is die in 2006 Hakki Yesilkagit doodschoot in Tilburg. Dat gebeurde in de Mahlerstraat, voor de deur van de woning van het slachtoffer.

Pas jaren later slaagde het OM erin om voldoende bewijs tegen Murat K. te verzamelen. De verdenking viel al in 2007 op hem, maar justitie kon geen bewijs tegen hem vinden. Volgens een inmiddels overleden getuige maakte Murat K. deel uit van een groep mensen die in opdracht geweldsmisdrijven pleegde.