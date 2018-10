Groen licht voor langer ouderschapsverlof

De vijf vrije dagen voor de partner van de moeder worden volledig betaald. Vanaf 2020 krijgen werknemers in het eerste half jaar na de geboorte recht op nog eens vijf weken verlof tegen 70 procent van het loon.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is trots over de uitbreiding: „Een grote sprong vooruit.” Het is goed voor de band tussen ouder en kind en het is goed voor de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, vindt hij van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG).

Oppositiepartij SGP plaatste een kritische kanttekening. De christelijke partij vindt de vijf weken extra verlof een beetje teveel van het goede. In plaats daarvan ziet de SGP liever de invoering van een week rouwverlof voor werknemers.

„Het overlijden van een geliefde heeft grote impact. Je hoofd staat er dan niet naar om gewoon door te werken”, aldus SGP-Kamerlid Chris Stoffer. „Als we het vaderschapsverlof uitbreiden naar twee weken, zitten we op het Europese gemiddelde en houden we daarnaast ook nog ruimte voor een verlofregeling bij rouw. Als je te veel focust op alleen verlof bij het ’lief’, is er geen financiële ruimte meer voor een verlofregeling bij de verwerking van leed.”