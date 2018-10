’Hiddema wil blote borst-schilderij kopen’

De rechtbank zou de e-mail van Hiddema met het voorstel het doek over te nemen gisteren hebben ontvangen, schrijft RTV Oost. „Wat ik er voor over heb? Ik heb geen zin om daar over na te denken”, zegt Hiddema. „Maar als het anders ergens in een hok komt te liggen, wil ik er best een serieus bedrag voor neerleggen.”

Eerder werd al duidelijk dat advocaat en Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie het belangrijk vindt dat het ’prachtige en vrijmoedige portret’ moet blijven hangen in de rechtbank van Almelo.

Het schilderij, getiteld ’Regelrecht’, heeft 26 jaar in de ontvangsthal van de rechtbank gehangen. Het werk is nu weggehaald omdat het aanstootgevend zou zijn.