Kaag verkiest Europa-speech boven debat over koopkracht

Kaag is dinsdag in Limburg. Daar houdt zij een toespraak over de Europa-koers van het kabinet Rutte IV. Aansluitend brengt de minister in België een werkbezoek aan een grensoverschrijdend samenwerkingsproject dat tot doel heeft om zwerfafval in de Maas te verminderen.

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen verbaasde zich er dinsdag over dat Kaag niet aanwezig is. Zij had haar vragen eigenlijk aan Rutte willen stellen, maar die is in het buitenland voor overleg over de oorlog in Oekraïne. Kaag is -als vicepremier- zijn eerste vervanger.

Namens het ministerie van Financiën was staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) afgevaardigd. Marijnissen wil echter dat de minister van Financiën aanwezig is. De SP-fractievoorzitter vindt dat beantwoorden van Kamervragen nu mensen in het land de rekening niet meer kunnen betalen belangrijker dan speechen in Maastricht.

’Ongekende schande’

Marijnissen kreeg brede steun van mede-Kamerleden. PVV-leider Geert Wilders noemt het een ’ongekende schande’ dat Kaag niet aanwezig is. „Ik vind dat u de minister van Financiën meteen tot de orde moet roepen”, aldus Wilders. Ook PvdA-Kamerlid vindt dat de Kamer deze situatie ’niet mag accepteren’. Ook de SGP en BBB steunen een voorstel om Kaag alsnog naar de Kamer te laten terugkeren. GL-leider Jesse Klaver wil ook dat Kaag naar het parlement komt. GL-Kamerlid Tom van der Lee wijst daarvoor naar het Handboek voor Bewindspersonen. Daarin staat: ’In verband met het wekelijks vragenuur in de Tweede Kamer op dinsdag tussen 14.00 en 15.00 uur worden bewindspersonen geacht op dat tijdstip geen binnenlandse afspraken te maken’.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp gaf aan uit te zoeken of het mogelijk is om Kaag alsnog naar Den Haag te halen. Daarover wordt later gecommuniceerd.

Kaag was dinsdagochtend ook niet aanwezig bij een overleg tussen de zogeheten ’vierhoek’ waarin de meest betrokken ministers overleggen over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor Nederland. Dat leidde dinsdagochtend tot chagrijn in het kabinet, zo melden bronnen aan De Telegraaf. Minister-president Mark Rutte, minister van Defensie Kajsa Ollongren en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) waren wel op het Binnenhof en stonden na afloop van het overleg de pers wel te woord.