Vlucht vertraagd door bijen in vliegtuigmotor

Door de ongebruikelijke bestemming van de bijen liepen drie vluchten vertraging op, zei een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. Mango verspreide via Twitter een foto waarop te zien is hoe imkers de motor weer bijvrij maken. Het was de eerste keer dat een vlucht van Mango moest worden uitgesteld vanwege een dergelijk incident.

Verwijderbedrijf A Bee C sprak over een „hectische” operatie. Zo duurde het even voordat het team toestemming kreeg bij het vliegtuig te werken. Ook mochten bepaalde hulpmiddelen niet worden gebruikt uit angst dat het toestel schade zou kunnen oplopen.

Een expert zei tegen News24 dat de bijen waarschijnlijk alleen een tussenstop maakten in de motor.