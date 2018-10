Inspectie haalt roofvogels uit woning Breda

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Fred Hoogervorst

BREDA - Inspectiediensten hebben twintig roofvogels en een raaf uit een Bredase woning gehaald. De eigenaar was al eerder gewaarschuwd dat de huisvesting van de vogels niet in orde was en hij moest dinsdag toezien dat de dieren in beslag werden genomen omdat de inspectiediensten geen verbetering zagen, zo maakte de Dierenbescherming woensdag bekend.