Automaat schakelt op naar record

De cijfers laten zien dat het aantal ’automaatjes’ in tien jaar tijd is verdubbeld, want toen reed nog 17,3% van het nieuw aangeschafte wagenpark met een automatische schakelbak de garage uit.

Dat blijkt uit de nieuwe uitgave Mobiliteit in Cijfers Auto’s van RAI Vereniging en Bovag, die vandaag wordt gepresenteerd.

„Momenteel zijn ruim 1,8 miljoen personenauto’s in ons land uitgerust met een automatische versnellingsbak dan wel een continu variabele transmissie (CVT). Dat is dus 21,2% van het totale wagenpark van 8.595.000 voertuigen”, ziet Tom Huyskens van de Bovag.

Twaalf jaar geleden was dat de helft minder, met circa 936.000 automaten op een totaal van 7.256.000 personenauto’s. Het aandeel van handgeschakelde auto’s in de verkoop van nieuwe voertuigen daalde tussen 2008 en 2016 van 82,1 naar 65,1 procent.

„De toename van auto’s met automaat valt te verklaren door de populariteit van elektrische en hybride auto’s. Die worden standaard met automatische versnellingsbak uitgerust”, zegt Huyskens. „Maar ook een vergrijzende bevolking (35,2% van alle auto’s is momenteel in eigendom van 55-plussers) en toegenomen efficiëntie van automaten boven handgeschakelde bakken.”

Standaard

„Je ziet dat de markt ook inspeelt op deze ontwikkeling, want veel fabrikanten bieden op diverse modellen tegenwoordig standaard een automaat, aangezien deze in verbruikstesten zuiniger (en dus goedkoper) blijkt dan een handgeschakelde versie.

Ook de fileproblematiek in Nederland laat steeds meer autokopers voor een automatische bak kiezen, vanwege het comfort”, zegt Floris Liebrand van RAI Vereniging.