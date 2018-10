Nederland staat op scherp

Ⓒ Regio15

Den Haag - Een scherpschutter op het dak, kogelwerende vesten, maskers en machinepistolen. Voorbijgangers schrokken zich gisteren rot rond de Fruitweg in Den Haag. De aanleiding voor al dat machtsvertoon: een man had ‘Allahoe Akbar’ geroepen en liet gas ontsnappen uit een fles. Bij elk incident dat ook maar lijkt op terreur, wordt de Dienst Speciale Interventies in de strijd geroepen en het toont aan dat Nederland op scherp staat. Bij incidenten als dit stuurt de politie niet eerst de wijkagent langs. De DSI kan zonodig direct met fors geweld optreden.