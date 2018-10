Studie start steeds later

Uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat van de vorig jaar ingeschreven studenten 6201 eerstejaars er twee jaar of meer uit waren geweest; zo’n 1700 méér dan het jaar ervoor. In totaal 14.000 studenten die vorig jaar startten, hadden eerst voor één ’breekjaar’ gekozen. Dat is bijna een verdubbeling van 2015. Toen deden 7692 scholieren dat.

Studentenorganisatie ISO stelt dat er duidelijk een verkeerd pad is ingeslagen met het huidige onderwijssysteem. „Het voedt de onzekerheid en leidt tot keuzestress, prestatieangst en leenangst. Falen mag bijna niet meer. Verkeerd kiezen betekent een jaar extra lenen en schulden maken”, zegt voorzitter Tom van den Brink.

